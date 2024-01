I migliori svincolati ancora disponibili

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Sono passate le prime due settimane di gennaio, il tempo scorre e ci sonocalciatori. Cosa vuol dire non avere un contratto a questo punto della stagione? Niente di buono sinceramente. Ma il calcio non ha ragione e un calciatore libero è una possibilità, non importa se buona o cattiva. Magari al vostro esterno si è girato il ginocchio (parlo a voi come direttori sportivi, è il patto implicito di articoli come questi), il vostro portiere non vi fa dormire sonni tranquilli, gli attaccanti non centrerebbero la porta neanche se fosse quella Santa, ma non ci sono soldi per trovare dei sostituti. Non ci sono mai soldi a gennaio. È arrivato allora il momento di spulciare questa lista della disperazione, vedere se tra un calciatore finito e l’altro si può trovare qualcosa di buono prima che ci si fiondi la ...