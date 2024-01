I lavori destinati a sparire con l’intelligenza artificiale | lo studio Fmi

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Ecco la lista deiche possonocon l’avvento del, secondo il Fondo monetario internazionale (Fmi). La tecnologia impatterà sul 40 percento delle professioni allargherà i divari di ogni tipo, a partire da quelli economici. Sarà possibile evitare il crollo sociale attivando reti di sicurezza e strategie politiche per la tutela dei più vulnerabili.Leggi anche: Truffa del sì, come difendersi Secondo l’Fmi è solo questione di tempo, prima che(IA) rivoluzioni del tutto il mondo del lavoro, come già ha iniziato a fare. Ci sono già i primi segnali diffusi. Per esempio, la Bluefocus Intelligent Communications Group Co., uno dei più grandi gruppi di media e pubbliche relazioni della Cina, ha annunciato che sostituirà parte ...