I fatti di Acca Larentia arrivano a Strasburgo | al dibattito partecipano in venti

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) L’Europa mette in guardia: “Ci sono attori negli stati membri che sono ancora attratti dall'uomo forte, che respingono la democrazia. Sono un'eccezione ma anche se ai margini i gruppi neofascisti sono un rischio”. Le parole sono della commissaria Ue agli interni Ylva Johansson all’apertura dell’attesoall’Eurocamera suidi. Ma nonostante la presenza della commissaria Ue e della ministra degli Esteri belga Hadja Lahib, alle 20:30 di martedì in aula non rimangono chepersone, quasi tutte italiane. "Il ministro degli Esteri italiano ha giustamente condannato il saluto romano fatto a Roma", ricorda Johansson, che non menziona il silenzio della premier Giorgia Meloni sulle braccia tese alla commemorazione romana. Non usano la stessa accortezza socialisti liberali e ...