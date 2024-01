I fantastici cinque dove è stata girata la serie sugli atleti disabili?

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Latv Iprincipalmente tra il Lazio e le Marche. Tra le location principali, il PalaIndoor di Ancora, ora noto come PalaCasali, la più grande struttura stabile per l’ca al coperto in Italia, il Centro di preparazione olimpica di Formia e gli studi Lux Vide di Formello. La trama di questo progetto, in onda su Canale 5, narra le vicende di un gruppo didella Società Sportiva dica Leggera Nova Lux, seguiti dal loro allenatore, Riccardo Bramanti (interpretato da Raoul Bova). Prodotta da Lux Vide, in collaborazione con RTI e con la regia di Alexis Sweet e Laszlo Barbo, lavanta un cast di talenti, tra cui Raoul Bova, Gianluca Gobbi, Francesca ...