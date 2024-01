I Fantastici 5 | tutto quello che c’è da sapere sulla serie tv di Canale 5

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) I5: trama, cast, quante puntate, location e streaming Da mercoledì 17 gennaio 2024 alle ore 21,40 su5 va in onda I5, la nuovatv, con protagonista Raoul Bova, diretta da Alexis Sweet e Laszlo Barbo. Al centro della storia l’allenatore di un gruppo di campioni paralimpici in vista degli Europei. Al fianco di Bova, i giovani Vittorio Magazzù, Enea Barozzi, Chiara Bordi e Fiorenza D’Antonio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Riccardo ha dedicato la sua vita alle sue più grandi passioni: l’atletica e l’allenamento, anche a costo di trascurare la moglie e le figlie, Anna (15) e Giorgia (17), con cui Riccardo fatica ad entrare in sintonia. Già, perché circa cinque anni prima il matrimonio di Riccardo non ha retto e, a seguito della separazione dei genitori, le ...

... Christian , Elia , Marzia e Laura , sognano le paralimpiadi e faranno diper vincerle nella loro disciplina. Anticipazioni sulla prima puntata de I5 del 17 gennaio Stando alle ......di vedere I5 anche grazie alla piattaforma streaming Mediaset Infinity . Nel suo catalogo, in seguito alla messa in onda settimana dopo settimana, troveremo la prima stagione....Una semplice telefonata però, sta per cambiare tutto e Riccardo, con al seguito le riluttanti figlie, è pronto a trasferirsi al Centro Sportivo della Nova Lux di Ancona, prestigiosissima società ...