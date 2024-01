I fantastici 5 | quante puntate sono e quando finisce

Leggi su today

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Una nuova serie televisiva di casa nostra approda nei palinsesti di casa Mediaset. Parliamo de "I5", in onda da mercoledì 17 gennaio, in prima serata su Canale 5. Interpretata da Raoul Bova nel ruolo principale, la fiction segue un uomo, Riccardo Bramati, che si rimette in gioco sul...