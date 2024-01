I Fantastici 5 | personaggi

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) I5: Enea Barozzi, Fiorenza D'Antonio e Vittorio Magazzù Raoul Bova guida il nutrito cast de I5 (da mercoledì 17 gennaio 2024 in prima serata su Canale5). L’attore interpreta l’allenatore Riccardo Bramanti, scopriamo di più sul suoo e su quelli che gli orbiteranno attorno. e interpreti Riccardo Bramanti (Raoul Bova) Per Riccardo, 45 anni, allenare i quattro velocisti più forti della NovaLux, società sportiva al vertice del panorama nazionale di atletica paralimpica, è l’occasione della vita. Negli ultimi vent’anni, Riccardo ha dedicato tutto sé stesso all’atletica e all’allenamento, trascurando la moglie Francesca e le figlie Giorgia e Anna. Cinque anni fa, il matrimonio non ha retto e la moglie si è trasferita insieme alle figlie Giorgia e Anna in Germania. Ma dopo cinque anni di separazione, ...