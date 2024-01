I Fantastici 5 | il cast della serie tv con Raoul Bova

Leggi su ascoltitv

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Da sacerdote ad allenatore: perquesta stagione tv lo vede impegnato in due ruoli. Uno è quello di don Massimo, che rivedremo in Don Matteo 14, l’altro è quello inedito di Riccardo Bramanti, il protagonista de I5, la nuovatv in onda da mercoledì 17 gennaio 2024. In questa produzione Lux Vide-Rtisi fa affiancare da giovani interpreti, che danno volto, appunto, ai5 del titolo: sportivi e sportive paralimpici a cui Riccardo deve insegnare non solo ad eccellere in pista, ma anche ad essere sereni. Al suo fianco, però, troviamo anche attori ed attrici già visti in altre fiction, come Francesca Cavallin, Gianluca Gobbi e Gaia Messerkklinger (quest’ultima presente anche in Don Matteo 14, ancora al fianco di). ...