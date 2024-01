I fantastici 5 | da stasera in tv la fiction con Raoul Bova | le anticipazioni

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Ha inizio oggi, mercoledì 17 gennaio 2024, a partire dalle 21.20, la nuovadi Canale 5 dal titolo “I5". Il titolo evoca film superoistici, ma fa in realtà riferimento ad un pugno di atleti paralimpici, impegnati a prepararsi per gli europei di categoria. Ad allenarli troviamo...

Tra gli ospiti di: Chiara Bordi , l'attrice co - protagonsita con Raoul Bova della nuova serie Mediaset 'I5'. E ancora: l'imitatrice Brenda Lodigiani , conosciuta dal grande ..., martedì 16 gennaio, nuovo appuntamento con Le Iene , il programma trasmesso in prima ... Tra gli ospiti in studio ci sarà l'attrice Chiara Bordi co - protagonista della serie I5 al ...Tutti davanti alla Tv stasera per la serie in onda su Canale 5 che vede la traquiniese recitare al fianco di Raoul Bova ...Inizia stasera I fantastici 5, la nuova fiction di Canale 5: trama, puntate, cast, location e dichiarazioni di Raoul Bova.