I democratici progressisti inviano a Biden un messaggio su Gaza

Intanto si fanno sentire i gruppi consiliari Pozzuoli Democratica, Pozzuoli Libera, Pozzuoli al Centro,, Europa Verde, Spazio Flegreo, Uniti per Pozzuoli: "Lunedì è stata una ...Perché i Repubblicani e la maggioranza deialzeranno, di sicuro (per ora), un muro ... è tradizionalmente il portabandiera deipiù sensibili che costituiscono una base sociale ...MESSINA. I democratici messinesi insorgono contro l’ipotesi di alleanze con il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca. A farsi carico della protesta contro l’ipotesi è stato il coordinamento provinc ...POZZUOLI – «Ieri è stata una giornata difficile per la città di Pozzuoli. Abbiamo appreso la notizia dei provvedimenti restrittivi emessi a carico del consigliere Vincenzo Figliolia. Nell’esprimere vi ...