I concerti di Alfa nel 2024 | dopo il Festival di Sanremo

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Sono stati annunciati idinel, in programmala partecipazione aldi. Il talentuoso cantautore genovese, classe 2000, si appresta a fare il suo debutto aldicon il brano inedito Vai! Lo scorso anno si presentò tra i Giovani ma venne scartato in quanto impossibilitato a sostenere l’audizione, per motivi di salute. Adessoaccede direttamente tra i Campioni e dividerà il palco con illustri colleghi della musica italiana del calibro di Fiorella Mannoia, Ricchi e Poveri, solo per citarne alcuni. Poco più di 20 anni, rappresentante della Generazione Z,ha vissuto uno straordinario 2023 – tra successi in classifica e tour sold out in tutta Italia – e ...

"E' stato uno stop abbastanza traumatico per me - ricorda, al secolo Andrea De Filippi - . ... è uscito 'Bellissimissima' (disco di platino, ndr.), ho fatto oltre 50". Il brano che ...'E' stato uno stop abbastanza traumatico per me - ricorda, al secolo Andrea De Filippi - . ... è uscito 'Bellissimissima' (disco di platino, ndr.), ho fatto oltre 50'. Il brano che ...Il cantautore nato sui social si chiama Alfa ed è un ragazzo del 2000. Per realizzare il sogno di una canzone country-folk cantata in italiano, una rarità da queste parti, Andrea De Filippi, questo il ...Alfa ha annunciato che il suo nuovo disco “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato” uscirà il 16 febbraio dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con “Vai!” ...