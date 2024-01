I Cesaroni | Claudio Amendola frena sul ritorno | presenza a rischio

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Antonello Fassari ha ufficialmente annunciato ilde Icon una nuova stagione, confermando di tornare sul set della Garbatella il prossimo giugno. Questa notizia arriva dopo le precedenti indiscrezioni die della produttrice Verdiana Bixio, che avevano già accennato alla possibilità di un seguito della popolare serie. La prospettiva di una nuova stagione ha suscitato grande entusiasmo tra i fan. L'obiettivo è quello di impegnarsi per creare un'esperienza unica con nuove dinamiche anziché una semplice minestrina riscaldata. Nonostante l'entusiasmo,ha temperato le aspettative, sottolineando che occorre "un po' di pazienza". In una recente intervista l'attore romano ha dichiarato che è necessario mantenere ancora il riservo per evitare ...