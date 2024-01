I benefici della melatonina per la pelle spiegati bene da una scienziata

Leggi su amica

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Viene naturale associare l’ormoneal sonno. A tutti quegli integratori capaci di regolare il ritmo del riposo. Un vantaggio sicuramente anche per l’organismo intero e per ladel viso, in particolare: quando il corpo riposa, il sistema cutaneo ha modo di rigenerarsi meglio e di più. Ma esiste anche un altro aspettoricco diper ladel viso: si tratta del suo principio attivo vegetale che, se applicato direttamente sull’epidermide, può ritardare l’azione biologica dell’invecchiamento cutaneo e contrastare i processi ossidativi. Perché laè prodotta anche dalla cute… ed è importante per la sua salute. ...