Home & Interiors | Calligaris apre un nuovo flagship store a Milano

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Ilnel cuore di, azienda storica del settore arredamento e design Made in Italy parte del gruppo Orbital Design Collective,le porte del suospazio a, unin via Turati 7. Per assecondare sempre di più le esigenze del mercato, confermando la capacità di adattamento alle continue evoluzioni nel settore,intrnde un per-corso di restyling per i suoi punti vendita. Questo progetto ha proprio inizio con l’inaugurazione dellodi, meta vibrante e iconica del design e si pone come obbiettivo quello di allineare l’identità estetica di ...