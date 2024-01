Hamas | Respingiamo la soluzione dei due Stati | Onu | Guterres | In tre mesi mai riuscito a parlare con Netanyahu | Tajani | Italia con

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) 17 gen 14:21: "In tremaicon" In oltre tredi guerra il segretario generale dell'Onu, Antonio, non è maicon il premier ...

17 gen 13:33la soluzione dei due Statiha confermato che rifiuta 'la soluzione dei due Stati'. Lo ha detto il leader dell'organizzazione all'estero Khaled Meshal secondo un messaggio ...ha confermato che rifiuta "la Soluzione dei due stati". Lo ha detto il leader dell'organizzazione all'estero Khaled Meshal secondo un messaggio diffuso dall'organizzazione su Telegram.(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Il gup di Roma ha rinviato a giudizio il produttore televisivo Alberto Tarallo per la bancarotta fraudolente della società Ares Film che ha realizzato decine di fiction per il ...(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Contro la riforma delle Autonomie "continueremo a batterci contro sia in Parlamento sia nel Paese". Lo ha detto il capogruppo al Senato del Pd, Francesco Boccia, in una ...