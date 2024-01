Guida TV | programmi di stasera | mercoledì 17 gennaio 2024

Formiche.net ha intervistato l'ambasciatore taiwanese Vincent Tsai, chela rappresentanza ...per inviare 28 studenti e ricercatori italiani a Taiwan con l'obiettivo di partecipare a due......ma non c'è nulla di nuovo dato che gli ascolti sono sempre stati buoni per i suoi. Però c'... quindi tutti temevano per le sorti de L'Eredità , se allafosse stato messo Insegno, che ...Secondo posto in classifica per Rai 1, che con "I fratelli De Filippo" ha raggiunto 1.881.000 spettatori e l'11.5% di share. Numeri un po' deludenti per il primo canale, che ci ha abituato ad ascolti ...(Agenzia Vista) Bologna, 17 gennaio 2024 "L'Emilia Romagna è la settima Regione a firmare l'accordo di coesione ma noi arriveremo a tutte le Regioni. Questo percorso coinvolge tutti i cittadini italia ...