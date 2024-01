Guglielmo d’Asburgo | il comandante antinazista e spia contro Mosca

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Il 18 agosto 1948, un’ora prima della mezzanotte, in una prigione sovietica di Kiev giaceva il cadavere di un colonnello ucraino. A Vienna era stato una, primaHitler durante la Seconda guerra mondiale e poiStalin agli inizi della Guerra fredda. Era riuscito a sfuggire alla Gestapo, ma non alspionaggio sovietico: un giorno disse ai colleghi che usciva a pranzo, ma nessuno l’aveva più rivisto. Era stato rapito da soldati dell’Armata Rossa, trasferito in aereo in Unione Sovietica e sottoposto a un terribile interrogatorio. Morì nell’ospedale della prigione e venne sepolto in una tomba anonima. Il colonnello ucraino aveva un fratello maggiore, anch’egli colonnello e oppositore dei nazisti. Durante la guerra, il suo coraggio gli era costato lunghe detenzioni in prigioni e lager tedeschi: gli ...