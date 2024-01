Guerri | “Va bene che la destra ‘occupi’ la cultura ma che sia gente di valore”

Leggi su cityrumors

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Il famoso storico parla al quotidiano Il Foglio e mette in guardia sia lache la sinistra, cercando di combattere uno stereotipo che va avanti da anni Una scelta che sta facendo discutere e dibattere parecchio all’interno del mondole, ma soprattutto politico. A spiegarla è il famoso storico Giordano Brunoche al quotidiano Il Foglio spiega cosa sta succedendo: “Quella del ministro Sangiuliano è una scelta pienamente legittima. E lui ha tutto il diritto non di imporre ma quantomeno di chiedere quel posto. L’egemoniale la si fa anche occupando i luoghi della. Certo, si deve andare alla ricerca di persone di, di qualità. Non semplicemente ricompensare il senatore o il deputato del proprio schieramento politico”. Insomma, Giordano Bruno ...