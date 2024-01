Guerra in Israele | Daniele Community Fermatevi | Lanciamo una proposta per la fine del conflitto

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 16 gennaio 2024 "Noi siamo angosciati per ciò che accade in Palestina e pensiamo che sia il momento di un'iniziativa forte dell'Europa. L'Europa si assuma responsabilità. Quella che noi avanziamo oggi nel dibattito pubblico è unarealistica e può aprire finalmente quella prospettiva di pace, di coesistenza e di costruzione dei due popoli e dei due Stati, che abbiamo per troppo tempo ignorato e abbiamo fatto in modo che tutto precipitasse nell'abisso attuale" lo ha detto Nino, della”, a margine della conferenza 'In Palestina c'è bisogno d'Europa', tenutasi nella Sala Nassirya del Senato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev