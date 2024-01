Guerra ai disabili in Lombardia | bocciata la mozione contro i tagli

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) La destra in Consiglio regionale lombardo ieri ha bocciato una, presentata da tutti i gruppi di opposizione, che chiedeva di cancellare iai sussidi diretti aigravi e gravissimi. La maggioranza ripete che i sussidi saranno sostituiti da nuovi servizi, ma questi nuovi ancora non esistono e difficilmente potranno essere realizzati in pochi mesi. Il risultato è che dal 1° giugno prossimo chi percepiva 650 euro al mese, già insufficienti ai propri bisogni di assistenza, ora ne riceverà 400. Paola Pizzighini, consigliera regionale e Nicola Di Marco, capogruppo del Movimento 5 Stelle, ieri mattina erano al fianco delle associazioni e delle famiglie delle personeche hanno presidiato l’ingresso di Palazzo Pirelli, per protestarei vergognosi ...