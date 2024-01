Gratta e Vinci | la nonna è generosa | altro che gelato

Leggi su ilveggente

(Di mercoledì 17 gennaio 2024), laè moltoe dopo lata decide di dividere tutto con figli e nipoti.che le 50euro per ilCi siamo passati tutti dai. Dalle 20 alle 50euro per il. Soldi dati di nascosto in molti casi, come se nessuno dovesse sapere. E non si capisce nemmeno il motivo onestamente visto che poi, senza dubbio, il trattamento è stato sempre lo stesso per tutti i nipoti. Ma i nonni sono fatti così, e chi ha la fortuna di averli se li gode giustamente. Dei(AnsaFoto) – Ilveggente.itBeh, stavolta, a quai nipoti e a quai figli parenti della nonnina pugliese di 80anni è andata decisamente meglio. Perché lata ale ...