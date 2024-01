Gratta e vince 2 milioni | il piastrellista Ricardo denunciato dagli amici | «Dividere? L' ho comprato io | i soldi spettano solo a me»

Gratta e Vinci , i numeri non mentono mai e ci dicono anche un’altra cosa: la città dove si vince di più ha pure un altro primato I numeri non ... (ilveggente)

... mi informo sui posti dove sidai mille euro in su', ha raccontato durante il processo. TI POTREBBE INTERESSARE Leggi Anche Reggio Calabria, rapinano 'e vinci' e incassano quelli ...Nel frattempo, i due milioni di euro sono stati bloccati dalla lotteria nazionale, in attesa di una sentenza ...A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Antonio Corbo, giornalista: Factory della Comunicazione “Ngonge e Traorè “Gli acquisti di gennaio mi se ...Il fortunato vincitore di un tagliando del Gratta e Vinci da 2 milioni di euro, Ricardo G. T., si è presentato il 15 gennaio in tribunale per affrontare le accuse di appropriazione ...