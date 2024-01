Grandinate e raffiche di vento in Campania | allerta meteo dalle 6 di domani

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) La Protezione Civile della Regioneha emanato un avviso didi livello Giallo per piogge e temporali valido6 dimattina, giovedì 18 gennaio, alle 6 di dopo, venerdì 19 gennaio. Si prevedono precipitazioni repentine, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni potranno essere improvvisi, intensi e a rapidità di evoluzione. Saranno possibili anche fulmini, grandine edi. L’riguarda tutta laad esclusione delle zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro). Attenzione dovrà essere posta al rischio idrogeologico: tra le principali conseguenze dell’impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano allagamenti, innalzamento dei livelli ...

... con possibili danni alle coperture e strutture provvisorie dovuti adi vento, fulminazioni, possibilie a caduta di rami o alberi; - Ruscellamenti superficiali con possibili ......civile regionale è stato emanato un avviso in codice giallo per rischio di fortidi vento ... Possibilità di isolati temporali eper il transito di una perturbazione atlantica, mari ...16:37:16 La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali valido dalle 6 di domani mattina, giovedì 18 gennaio, alle 6 di dopo ...I fenomeni potranno essere improvvisi, intensi e a rapidità di evoluzione. Saranno possibili anche fulmini, grandine e raffiche di vento. L’allerta riguarda tutta la Campania ad esclusione delle zone ...