Grande Fratello | tensione nella Casa | scoppia la lite tra alcuni gieffini nella notte

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Sale ladel, iprotagonisti di un’accesa discussione riguardo al tema delle pulizie Il clima si surriscaldadel. Nelle scorse ore isono stati protagonisti di una discussione in cucina per quanto riguarda la gestione delle pulizie. A lanciare l’allarme è stata Monia, che ha chiesto una maggior collaborazione a tutti i, affinché non siano sempre i soliti pochi elementi ad occuparsi delle faccende domestiche. L’ex fidanzata di Massimiliano Varrese ha proposto un calendario con una turnazione valida, ma Letizia Petris si è opposta all’idea lanciata dalla gieffina ...

L'ex concorrente dell'attuale edizione del, Sara Ricci , è tornata a parlare della sua avvenuta nel reality show e dei suoi ex compagni d'avventura. L'attrice, ospite nell'ultimo appuntamento di Casa Chi , ha commentato il ...L'installazione, come sottolineato dallo stesso artista, è un'operazione diimportanza e ... ai piedi della boscosa collina di- Libbiano, da cui si può veder far capolino qualche ...Nelle ultime ore, nella Casa del Grande Fratello, Perla Vatiero si è lasciata andare ad alcune considerazioni su Greta Rossetti.Le donne della casa tessono le loro trame, si consolida l'alleanza Fiordaliso-Beatrice, e si frantumano le speranze di Perla e Greta insieme come amiche ...