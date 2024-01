“Grande Fratello” | Letizia Petris è gelosa di Paolo | la scena è surreale

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) News tv. “”,di: cosa è successo con “l’altra” – Aria di tempesta al “”. Protagonisti della furibonda discussioneMasella, l’unica coppia della Casa, dopo l’allontanamento di Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera, che comunque non avevano dato il via ad una relazione in senso stretto. Scopriamo insieme cos’è successo. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: “”, Garibaldi viene nominato da Beatrice: cosa succede dopo Leggi anche: “”, perché lunedì non andrà in onda “”, ...

Grande Fratello , in arrivo nuovi cambiamenti per la diretta. Ecco Cosa e come cambierà la messa in onda nel mese di gennaio Grande Fratello , ... (361magazine)

Quello non è lui, è il suo 'scemo', ripete spesso. E così, consincerità, ha ammesso l'errore anche a questo giro. Lui che, mentre si trovava a Castellaneta per l'inaugurazione del ...... si ispira alle ultime parole pronunciate sul patibolo da Sophie Scholl - artefice cole ... Per la ricorrenza del Giorno della Memoria, c'èattesa per l'arrivo da Parigi di una...Passano gli anni e Jack cambia il modo di vedere suo fratello. Per lui non è più un eroe, ma un semplice ragazzo affetto dalla Sindrome di Down di cui si vergogna. Tale disagio diventa sempre più ...Sara Ricci, sulla scia della sua partecipazione al Grande Fratello, non ha mai celato la sua delusione per non aver potuto permanere più a lungo nel gioco. Ha espresso ripetutamente insoddisfazione ...