Grande Fratello | le divisioni in Casa genera una discussione tra i nuovi inquilini

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 17 gennaio 2024), glirimasti inquesto pomeriggio si ritrovano a discutere sulle. Ecco cosa è emerso, dieciveterani oggi hanno lasciato lapiù spiata d’Italia per viversi un pomeriggio di assoluto relax. Nel frattempo nellatra isi accende un confronto. Leggi anche –> Amici, gli allievi affrontano un compito speciale: il commento di Maria De Filippi Ecco cosa è emerso… “Vogliono vedere se ci sonofra loro, no fra di noi” dichiara Monia vedendo glinon uscire più dal tugurio. Sergio replica: “Col tugurio? Come fanno a dipendere da noi?”. Monia ...