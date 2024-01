Grande Fratello | i bookmakers non hanno dubbi | ecco chi vincerà questa edizione

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Com’è risaputo l’in corso delè stata prolungata fino a marzo, motivo per cui i concorrenti dovranno affrontare l’ultimo mese e mezzo nel reality. In attesa dei prossimi verdetti che definiranno con maggiore chiarezza chi giungerà in finale, ifanno le loro previsioni su chiil programma. Escludendo ritiri o squalifiche improvvise, gli analisti sostengono che sarebbero tre a contendersi la vittoria finale.: i favoriti alla vittoria È tempo di bilanci per ilin vista della finale che si terrà a marzo, probabilmente nella prima settimana del mese. Dopo più di centotrenta giorni in casa, i telespettatori si domandano chi...

Grande Fratello , in arrivo nuovi cambiamenti per la diretta. Ecco Cosa e come cambierà la messa in onda nel mese di gennaio Grande Fratello , ... (361magazine)

... per uniformarle al pensiero unico del, il dittatore supremo che controllava tutto con i suoi occhi digitali. Il protagonista del libro era prigioniero in casa, controllato a vista ...Non è ancora finito ile non si sa ancora nulla sul ritorno tanto atteso da La Talpa, ma si stanno già scaldando i motori per la prossima edizione de L'Isola dei Famosi , e il sito DavideMaggio.it è stato in ...Fiordaliso è una delle grandi protagoniste di questa edizione del Grande Fratello in cui si è distinta per la simpatia e l’ironia con cui affronta tutte le situazioni che si creano all’interno della ...Anita Olivieri zittita in diretta dopo la provocazione a Perla Vatiero: l'affondo scatena il pubblico del "Grande Fratello".