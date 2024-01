Governo | Renzi | ‘Meloni? Mi aspettavo di più | no risultati e squadra impresentabile’**

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Roma, 17 gen. (Adnkronos) – “Un po’ mi dispiace che Meloni non vada bene, io non l’ho votata ma se l’Italia va bene, va bene per tutti”. Così Matteoa 5 Minuti su Rai Uno. “Non vediamo. Abbiamo unaimpresentabile” citando il caso Del Mastro. “Da Meloni miqualcosa di più”. L'articolo CalcioWeb.

Roma, 23 nov (Adnkronos) - "Sentendola, l'impressione è che viviamo in un Paese in straordinaria crescita. Ma provo a mettermi nei panni del ... (liberoquotidiano)

Roma, 4 dic. (Adnkronos) - "Abbiamo chiesto a Salvini di venire in aula" sul caso Lollobrigida , "non abbiamo ricevuto risposta, ma se le risposte non ... (liberoquotidiano)

Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Un po' mi dispiace che Meloni non vada bene, io non l'ho votata ma se l'Italia va bene, va bene per tutti". Così Matteo ... (liberoquotidiano)

... la legge elettorale non venne modificata perché il Conte - bis cadde per altri motivi e il... Tutti ricordano che Massimo D'Alema brindò quando Matteoperse il referendum nel dicembre del ......riteniamo importante che sempre più forze politiche condividano e sostengano un progetto di... Anita Pili , che ha aderito al partito disolo pochi mesi fa ed è rimasta in sella all'...«La mia posizione è assolutamente chiara: la vita va tutelata dalla culla alla fine, bisogna garantire tutte le cure necessarie alle future mamme e a coloro che sono in ...POLITICA Il governo mette tredici Procure “sotto inchiesta”: attivato il “monitoraggio” per la possibile violazione del bavaglio di Cartabia di F....(Fonte: Cronache Agenzia Giornalistica - News archi ...