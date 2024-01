Governo italiano a Ue | Quattro mesi per mappatura spiagge

...tenuto una conferenza stampa per rilanciare il suo quinquennato in seguito al cambio di, ... non solo per il debito, ma anche per tutte le famiglie che hanno un mutuo, per le imprese ...Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha tenuto un intervento alla cerimonia di firma dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra ile la Regione Emilia Romagna. Immagini messe a disposizione con licenza CC - BY - NC - SA 3.0 ITMa non è chiaro quali società potranno essere vendute in tempi brevi L’annuncio era atteso. Il governo italiano ha dato via libera alla cessione della rete di Tim al fondo americano Kkr. Il Tesoro, ...Presentato oggi l’XI Rapporto Il Bilancio del Sistema Previdenziale italiano. Andamenti finanziari e demografici delle pensioni e dell assistenza per l anno 2022 curato dal ...