Google e Samsung insieme | Gemini è il cuore IA di Pixel 8 e Galaxy S24

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) (Adnkronos) – In occasione delUnpacked che ha svelato al mondop la nuova serieS24,hanno dato vita a una partnership che promette di ridefinire l’esperienza degli utenti di smartphone. La nuova serieS24 disarà la prima a beneficiare di questa collaborazione, implementando il modello IA avanzato di, per potenziare le funzionalità di intelligenza artificiale dei suoi dispositivi. La novità più eclatante di questa collaborazione è “Circle to Search” (Cerchia e Cerca), un’intuitiva funzione di ricerca disponibile inizialmente sui modelliS24,8 e8 Pro. Questa funzionalità consente agli utenti di cercare informazioni ...