Golf | il PGA Tour inizia il lungo periodo sulla West Coast dall’American Express Debutta Justin Thomas | c’è Scottie Scheffler

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Dopo le due settimane alle Hawaii il PGAtorna negli Stati Uniti continentali per la 65esima edizione del The American, il primo di una serie di tornei nel classico inizio di stagione che spazia nella. Field di altissimo livello, con diversi campioni che tornano in campo dopo aver giocato il The Sentry e altri che fanno il loro debutto ufficiale nel nuovo anno. Il classico taglio di metà gara questa settimana sarà spostato di un giorno, con tutti i giocatori che effettueranno un giro in ognuno dei campi del PGAa La Quinta (Pete Dye Stadium Course, La Quinta Country Club e Nickalusnament Course), per poi ritrovarsi la domenica sul temibile Stadium Course, uno dei par 72 più impegnativi dell’intera stagione. Diciotto buche con una storia particolare, ...