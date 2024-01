Gli studenti ebrei denunciano Harvard

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Le dimissioni di Claudine Gay, l’ex rettrice dell’Università diche davanti al Congresso Usa aveva dichiarato che l’antisemitismo dipende dal contesto e che aveva plagiato dei lavori, quelli sì senza contesto, non ha fermato le polemiche in corso sia all’interno dell’ateneo, sia, e soprattutto, nella politica locale e nazione degli Stati Uniti. Perché se nella più grande democrazia del mondo dovesse passare il principio che l’antisemitismo, il razzismo e l’odio verso gli altri dipendono da un contesto e che non sono da condannare a prescindere, si aprirebbero degli scenari da incubo fantascientifico. Ora, è chiaro che imbecilli, odiatori, razzisti e antisemiti ce ne sono molti e in ogni latitudine come è chiaro che a noi sta l’obbligo di certificare la loro ignoranza e il basso quoziente di intelligenza di cui sono dotati. Questo dobbiamo certificare, e non i ...