Giustizia | Ascani | ' scontro destra-magistratura danneggia cittadini'

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Roma, 17 gen. (Adnkronos) - “Il ministro Nordio ha dichiarato che un pubblico ministero è un pericolo. Il ministro Crosetto che c'è un complotto dellacontro il governo. Salvo poi ritrattare perché - lo abbiamo capito - questo complotto non esiste. E infine - ciliegina sulla torta - il sottosegretario Delmastro, dopo aver rivelato i segreti di ufficio e partecipato a feste di Capodanno con pistola, vuole occuparsi personalmente del monitoraggio sulle procure. Questa guerra tra politica e, figlia dell'eredità berlusconiana, ha delle vittime: i, che vedranno lafunzionare sempre peggio”. Così Anna, deputata Pd e vicepresidente della Camera, intervenendo a Tagadà su La7.

Roma, 17 gen. (Adnkronos) – "Il ministro Nordio ha dichiarato che un pubblico ministero è un pericolo. Il ministro Crosetto che c'è un complotto della magistratura contro il governo. Salvo poi ritratt ...