Giulia De Lellis e i buoni propositi | “Voglio tenere un diario della gratitudine”

Leggi su diredonna

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)Deha deciso diun ‘’. L’influencer, che ha appena compiuto 28 anni, ha raccontato ai suoi follower che uno dei suoisarà proprio quello di essere grata alla vita per quello che le succede ogni giorno. Niente di meglio di un, insomma. In occasione del suo compleanno, l’influencer romana ha poi spiegato nelle storie come funziona il ‘metodo’, volto ad attirare energia positiva nella propria vita. “… 16 gennaio. Oggi sono grata per la mia salute, mi sento bene e mi sento in forma! Sono grata per la mia meravigliosa famiglia (ho sentito poco fa ...