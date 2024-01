Giulia Cecchettin | la relatrice dell’università | “La tesi di laurea era da pieni voti Ricordo ancora il suo viso a lezione E la sua ultima mail poche ore prima del sequestro”

Per chi non li può proprio digerire, rimangono i Tg e i programmi d'informazione alimentati dal caso dell'omicidio di, alla finta beneficenza di Chiara Ferragni, alla terribile ...L'incontro si è concluso con una riflessione sui femminicidi odierni e con un ricordo aNon era la prima volta, l'anno scorso era stato allontanato dalla compagna e anche dal padre. Si tratta della prima misura che si basa sulla revisione della legge ...Nell’anno appena concluso, ci sono stati 113 femminicidi in Italia. Troppi per non pensare di agire e fare qualcosa anche in fatto di istruzione, magari parlando a scuola di educazione sessuale. "Ben ...