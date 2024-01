Giugliano in Campania | Sicurezza sul lavoro Carabinieri sanzionano 2 attività

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) , compagnia insieme al Nil di Napoli Aindella locale compagnia insieme al Nil di Napoli sono stati impegnati in un controllo a largo raggio volto allasui luoghi di. Durante le operazioni i militari hanno sanzionato il titolare di un bar di via I Maggio. Due i lavoratori in nero trovati nel locale. Analoga sorte per l’amministratore unico di un altro bar sulla stessa strada. In quel locale ihanno trovato, invece, un dipendente mai assunto regolarmente. Per entrambe leè stato adottato il provvedimento di sospensione. Le sanzioni raggiungono complessivamente i 18.500 euro. Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.