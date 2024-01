Giovanna Pedretti | oggi l' autopsia Chiesti a Google accertamenti sulla recensione

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) È prevista, all'Istituto di Medicina legale di Pavia, l'sul corpo di, la ristoratrice passata in poche ore dalle lodi per la risposta allacontro gay e disabili alle accuse social di aver inventato tutto per farsi pubblicità. La 59enne, titolare della pizzeria "Le Vignole" di Sant'Angelo Lodigiano, è stata ritrovata morta nel fiume Lambro domenica 14 gennaio. La procura di Lodi, al momento, indaga contro ignoti per istigazione al suicidio, un'ipotesi che consente gli approfondimenti e glitecnici necessari.

Natalia Re, figlia dell'imprenditore agrigentino Alberto Re che si è tolto la vita dopo un festival partito con un flop con tanto di gogna social, dice che la vicenda diper lei "è stato come un dolore che si rinnova". Mentre a Selvaggia Lucarelli e agli altri come lei chiede "attenzione". Perché "attraverso la parola plasmiamo la realtà e se non ...La verità sulla morte disi trova sui suoi cellular i. La titolare della pizzeria Le Vignole a Sant'Angelo Lodigiano ne aveva due. Uno - si legge su Il Fatto Quotidiano - è stato ...E' il 17 Gennaio 2024. Ecco i principali fatti di oggi, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.Che poi questa volta la sua «colpa» è stata quella di rilanciare il post del fidanzato (il food blogger Lorenzo Biagiarelli) che metteva in dubbio la bontà della recensione della ristoratrice di Lodi ...