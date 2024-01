Giovanna Pedretti | l' autopsia | decesso della ristoratrice per annegamento

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) L'e la collaborazione di Google Le indagini, come detto, devono chiarire diversi aspetti: l'dovrebbe accertare il suicidio, su cui gli inquirenti non hanno praticamente dubbi, ma ...

Due i filoni di indagini che la procura di Lodi sta seguendo sulla morte di, la ristoratrice 59enne di Sant'Angelo Lodigiano ritrovata domenica nel Lambro. I risultati dell'autopsia sono attesi la prossima settimana, e dall'ispezione cadaverica è risultata ...È morta annegata, la ristoratrice di Sant'Angelo Lodigiano travolta dalla vicenda della risposta a una recensione del suo locale. Secondo i primi risultati dell'autopsia il quadro è compatibile con l'...Giovanna Pedretti, l'esito dell'autopsia per chiarire il giallo di Sant'Angelo Lodigiano: cosa è successo quella notte Intanto i Carabinieri di Lodi hanno diffuso una nota in cui spiegano come si è ...I carabinieri non fecero alcuna contestazione a Giovanna Pedretti, la ristoratrice che su Facebook aveva postato una recensione in cui un cliente lamentava di essere seduto vicino a gay e disabili, ...