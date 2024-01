Giovanna Pedretti | la figlia pubblica una poesia dedicata alla madre | chi è l’autore

Leggi su open.online

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) «(…) Sono qui sotto pressione di mille offese social e una malata pressione; sappiate che sono stata istigata ed è un reato da perseguire. Io sono lassù, ma non volevo morire». Termina con questa parole lata su Facebook da Fiorina D’Avino,della ristoratrice, trovata morta nel fiume Lambro domenica 14 gennaio. Parole forti, ma anche accusatorie, dedicatetitolare della pizzeria “Le Vignole” di Sant’Angelo Lodigiano – passata dall’essere elogiata per la ripostarecensione contro gay e disabili, alle accuse per aver inventato la storia – da Alessandro Castellani (come si evince dal tag sotto lazione). Quest’ultimo, lo “Scrittore del cielo”, si legge sul suo profilo Facebook, che compone versi ...