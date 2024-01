Giovanna Pedretti | i risultati dell’autopsia | è morta annegata | ferite superficiali

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) SANT’ ANGELO LODIGIANO –, titolare della pizzeria Le Vignole trovatanelle campagne vicino alla propria auto – Nella foto l’ intervista del giornalista RAI davanti al suo locale – Jari Pilati (SANT’ ANGELO LODIGIANO – 2024-01-15, FOTOGRAMMA) p.s. la foto e’ utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e’ stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentateLa comunità di Sant’Angelo Lodigiano è stata scossa dalla tragica notizia della morte di, rinomata ristoratrice locale, il cui corpo è stato trovato domenica scorsa nel fiume Lambro. Dopo un’attenta autopsia effettuata nell’Istituto di Medicina Legale di Pavia, è emerso che la causa della morte è probabilmente l’annegamento.da taglio autoinferte ma ...

l'autopsia e la collaborazione di Google Le indagini, come detto, devono chiarire diversi aspetti: l'autopsia dovrebbe accertare il suicidio, su cui ... (247.libero)

L’esito dell’autopsia su Giovanna Pedretti : “Morta per annegamento ” Giovanna Pedretti , la ristoratrice trovata morta nel pomeriggio di domenica 14 ... (tpi)

L'esame autoptico ha rivelato le cause della morte di Giovanna Pedretti , la ristoratrice trovata morta nel fiume Lambro (ilgiornale)

Al centro della serata, il caso di, la titolare della pizzeria di Sant'Angelo Lodigiano trovata morta dopo che sui social si erano scatenate delle critiche circa l'autenticità di ...Il decesso è avvenuto per annegamento . È quanto viene fuori dalle prime risultanze dell' autopsia effettuata sul cadaverela titolare della pizzeria 'Le Vignole' trovata morta nel Lambro domenica dopo l'esplosione del caso della recensione su gay e disabili . Il quadro risultato dall'esame autoptico - ...Sono state rese note le prime risultanze dell'autopsia effettuata sul cadavere della ristoratrice di Sant'Angelo Lodigiano, Giovanna Pedretti, che su Facebook aveva postato una recensione in cui un ...Alle 4 del mattino di domenica, Giovanna Pedretti ha lasciato la sua abitazione di Sant'Angelo Lodigiano. Non era la prima volta che capitava, già altre volte nelle notti insonni prendeva l'auto e ...