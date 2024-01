Giovanna Pedretti | chi è la figlia Fiorina D' Avino che ha attaccato Selvaggia Lucarelli Il lavoro in pizzeria | la morte della mamma e lo sfogo

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) «L'accanirsi è pericoloso. Grazie cara 'signora' per aver massacrato per via mediatica la mia. Cerchi pure la sua prossima vittima».D'è...

"Di fronte alla tragedia di una donna disperata che si toglie la vita bisogna fermarsi e riflettere non come politici ma come esseri umani": Giorgio ... (liberoquotidiano)

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata : è mercoledì 17 gennaio 2024. Inabissati IN ... (europa.today)

In queste ore non si fa altro che parlare del presunto suicidio di, titolare di una pizzeria a Sant'Angelo Lodigiano, finita nel vortice delle polemiche per una recensione - forse - falsa. A scatenare l'attenzione su di lei, anche Lorenzo ...Accertare gli ultimi istanti di vita di, prima dell'alba di domenica sulle rive del Lambro, confermare l'ipotesi del suicidio sulla quale al momento gli investigatori non hanno peraltro dubbi. E cercare di risalire alla ...Ne parla - a proposito della morte di Giovanna Pedretti - il presidente emerito della Corte Costituzionale, Cesare Mirabelli. Quali sono i rischi legati all'utilizzo dei social «Sul piano generale le ...Si muovono gli inquirenti e la procura di Lodi, diretta dal procuratore Maurizio Romanelli, per la morte di Giovanna Pedretti, la ristoratrice di 59 anni ...