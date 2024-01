Giovanna Pedretti | autopsia | morta annegata Chiesti a Google accertamenti su recensione

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) All'Istituto di Medicina legale di Pavia è stata effettuata l'sul corpo di, la ristoratrice passata in poche ore dalle lodi per la risposta allacontro gay e disabili alle accuse social di aver inventato tutto per farsi pubblicità. Secondo le prime informazioni, la donna èper annegamento e le ferite da arma da taglio riscontrate su polsi, un braccio, una gamba e il collo sono ritenute superficiali. La 59enne, titolare della pizzeria "Le Vignole" di Sant'Angelo Lodigiano, è stata ritrovatanel fiume Lambro domenica 14 gennaio. La procura di Lodi, al momento, indaga contro ignoti per istigazione al suicidio, un'ipotesi che consente gli approfondimenti e glitecnici necessari.

