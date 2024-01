Giorno della memoria | 10 luoghi simbolo in Italia

Più di sette giorni di appuntamenti per arrivare al 27 gennaio , giorno della Memoria, giorno in cui si ricorda il genocidio della Shoah e le sue ... (iodonna)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ottava tappa dalla Dakar 2024 . Non ci sarà ... (oasport)

Lucus a lucendo. A proposito di Carlo Levi – Anteprima internazionale a New York per il Giorno della memoria

23 gennaio 2023 h18.30 c/o Hunter College Ida K. Lang Recital Hall di New York Anteprima internazionale a New York per Lucus a lucendo. A proposito ... (romadailynews)