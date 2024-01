Giornate di tempo nuvoloso e piogge sparse Nel weekend torna il sereno

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Una depressione formatasi sulle Azzorre, in movimento verso est, è stata agganciata alla circolazione europea principale, governata da un’estesa e profonda area depressionaria centrata sulla Scandinavia, e condizionerà tra oggi e venerdì ilanche sulla nostra regione. Da sabato l’espansione dell’anticiclone delle Azzorre sull’Europa occidentale garantirà un generale miglioramento delper alcuni giorni, anche se determinerà l’afflusso di aria più fredda sul nord Italia. Le temperature in pianura fino a venerdì saranno prevalentemente influenzate dal livello di copertura nuvolosa, mentre un nuovo calo termico dei valori minimi avverrà nel fine settimana. Le previsioni a cura di Ivan Malaspina del Centro Meteo Lombardo. Mercoledì 17 gennaio 2024Previsto: al mattino nubi su tutta la regione con deboli precipitazioni in ...

