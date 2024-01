Giornata di prevenzione dello spreco alimentare | Make the Difference tema 2024

test gratuiti per HIV ed Epatite C. In occasione della Giornata mondiale per la prevenzione , sensibilizzazione e cura del l’AIDS , in programma il 1 ... (ilfattoquotidiano)

“Un’intera giornata dedicata alla prevenzione : è l’appuntamento di domani 16 dicembre dalle 9.00 alle 18.00 in Via San Daniele del Friuli a Labaro ... (romadailynews)

Tempo di lettura: 2 minuti Domenica 7 gennaio Futuridea , in collaborazione con ‘The Power of Pink’, organizza un pomeriggio ... (anteprima24)

Attività Volanti Nelladi oggi, 17 gennaio 2024, la Polizia di Stato di Prato ha denunciato in stato di libertà ... area particolarmente attenzionata in chiave die contrasto ai ...Lunedì 5 febbraio l'evento ufficiale a Roma Make the difference. Stop #foodwaste è il tema della 11esimanazionale didello spreco alimentare in calendario il 5 febbraio 2024 , proiettata verso il traguardo sempre più imminente del 2030, quindi verso un confronto stringente con lo ...Domenica 21 gennaio Club alpino italiano e Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico organizzano l’edizione 2024 della giornata nazionale sulla prevenzione degli incidenti legati a valanghe, sciv ...Altri due rinforzi per Inzaghi a pochi giorni dall'importante scontro salvezza contro il Genoa in programma all'Arechi (domenica ore 18:00), questa volta il tecnico della ...