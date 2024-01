“Giornalismo è rispettare la persona” | Caso Pedretti | Selvaggia Lucarelli evita i cronisti

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)aveva promesso su Instagram “una piccola riflessione sulle cose accadute in questi giorni”, lanciando l'appuntamento di presentazione a Milano del libro di Francesca Fialdini e Leonardo Mendolicchio "Nella tana del coniglio". Ma iaccorsi per ascoltare la blogger sui fatti di cronaca che hanno coinvolto Giovannasono rimasti delusi.infatti non ha fatto riferimenti alla ristoratrice lodigiana che si è suicidata la sera di domenica 14 gennaio e non ha voluto rispondere alle domande dei giornalisti alla fine della presentazione del libro.