Giorgio Armani protagonista dell' Icon Issue di Vanity Fair

Quasi 50 anni dalla prima sfilata («stampavamo i tessuti con i pennarelli»), un compleanno da 90 in arrivo, una vita vissuta nel suo stile. ... (vanityfair)

Tutto Giorgio Armani in 7 frasi memorabili

Passa il tempo, ma non la sua idea di moda: minimale, elegante, pratica. Perché, come Giorgio Armani insegna, «l’eleganza non è farsi notare, ma ... (vanityfair)