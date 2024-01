Giallo a Trento | donna trovata morta in casa | sul letto macchie di sangue

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-15 Errore al servizio per Lubiana con Najdic, la Itas si porta in vantaggio conquistando il primo ... (oasport)

Trento , donna morta in casa. Giallo sulle cause del decesso . Sono in corso le indagini. Gli inquirenti non escludono alcuna pista Una donna di 42 ... ()

Le ipotesi La procura sta esaminando i tabulati per verificare se ci sono messaggi o telefonate di interesse investigativi. Gli inquirenti non escludono la pista del femminicidio e stanno interrogando ...dove una donna di 32 anni è stata trovata senza vita nel letto della casa dove viveva. A lanciare l'allarme sarebbe stato l'ex compagno, preoccupato perché non riusciva a mettersi in ...TRENTO. Una donna di 42 anni è stata trovata morta in casa a Trento. A trovarla, riversa sul letto macchiato di sangue, è stato l'ex marito, allarmato perché non rispondeva alle telefonate. Sul posto ...Giallo a Trento, in via Vicenza, dove una donna è stata trovata morta a casa nel proprio letto. La vittima è Maria Antonietta Panico di 42 anni. A trovarla priva di vita è ...