Giallo a Trento | donna trovata morta in casa | sul letto macchie di sangue

(Di mercoledì 17 gennaio 2024), 17 gennaio 2024 – È statainunadi 42 anni nelmacchiato didel suo appartamento, nel quartiere della Bolghera a. Secondo le prime informazioni lasarebbe stata ridal suo ex marito, a sua volta allertato dalla figlia dellapreoccupata perché non aveva più sue notizie da due giorni. Secondo quanto riporta il Corriere del Trentino pare che l‘ultimo compagno dellaavesse il divieto di avvicinamento e che lei fosse stata ricoverata più volte per traumi cranici. Indagano i carabinieri coordinati dalla pm Patrizia Foiera. Tra le ipotesi anche quella della morte violenta. Secondo quanto riferito dal medico legale, ...

Trento , donna morta in casa. Giallo sulle cause del decesso . Sono in corso le indagini. Gli inquirenti non escludono alcuna pista Una donna di 42 ... (361magazine)

Le ipotesi La procura sta esaminando i tabulati per verificare se ci sono messaggi o telefonate di interesse investigativi. Gli inquirenti non escludono la pista del femminicidio e stanno interrogando ...dove una donna di 32 anni è stata trovata senza vita nel letto della casa dove viveva. A lanciare l'allarme sarebbe stato l'ex compagno, preoccupato perché non riusciva a mettersi in ...TRENTO. Una donna di 42 anni è stata trovata morta in casa a Trento. A trovarla, riversa sul letto macchiato di sangue, è stato l'ex marito, allarmato perché non rispondeva alle telefonate. Sul posto ...Giallo a Trento, in via Vicenza, dove una donna è stata trovata morta a casa nel proprio letto. La vittima è Maria Antonietta Panico di 42 anni. A trovarla priva di vita è ...