Ghigliottina e tagliola per strozzare il dibattito

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) La discussione generale nell’Aula del Senato sull’Autonomia differenziata è slittata a oggi. L’Assemblea, dopo questa, dovrà poi affrontare circa 400 emendamenti. Ma la Lega ha fretta di portarla a casa ed è disposta a tutto per superare l’ostruzionismo delle opposizioni. Gli strumenti parlamentari non mancano. Si va dalla “” alla “” fino al “canguro”. Ma vediamo di cosa si tratta. Cosa sono lae laLaè la procedura parlamentare prevista dall’articolo 96 del regolamento del Senato. È quella che nell’ottobre del 2021 ha definitivamente affossato il ddl Zan, la legge contro l’omotransfobia che era già stata approvata alla Camera. In sostanza, prevede che, conclusa la discussione di un provvedimento, non si proceda all’esame degli articoli e al voto ...